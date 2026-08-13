Ungheria: diga d'emergenza sul Danubio per salvare la centrale nucleare di Paks dalla siccità

L'Ungheria sta correndo contro il tempo per costruire una diga sul Danubio, ormai prosciugato, al fine di mantenere il raffreddamento della centrale nucleare di Paks nelle attuali condizioni di siccità, ha dichiarato oggi il primo ministro Péter Magyar. "Abbiamo iniziato la costruzione di una piccola diga, che contribuirà in modo permanente ad innalzare il livello dell'acqua del Danubio", ha detto Magyar ai giornalisti a Paks, 100 chilometri a sud della capitale Budapest.

Solo due delle otto turbine dell'unica centrale nucleare del Paese sono ancora in funzione, a causa del caldo e della siccità che stanno prosciugando il Danubio, il Reno e altri importanti fiumi europei.

Oggi le autorità rumene hanno annunciato la chiusura del secondo reattore della centrale nucleare di Cernavodı a causa del basso livello del Danubio. Il primo blocco era stato spento a fine luglio, a causa della penuria di acqua di raffreddamento.

Nove giorni fa, la centrale di Paks, che normalmente copre almeno un terzo del consumo di elettricità dell'Ungheria, era sull'orlo della chiusura definitiva. Il funzionamento continuo dell'ultima turbina dipendeva da una variazione di pochi millimetri del livello dell'acqua del Danubio. Prima del completamento della diga, due chiatte lunghe 80 metri, posizionate una di seguito all'altra e perpendicolarmente alla corrente del fiume, verranno deliberatamente affondate per creare un effetto di sbarramento iniziale.

La diga, una struttura perpendicolare al letto del fiume, sarà costruita con circa 185mila metri cubi di roccia. Secondo Magyar, i soldati ungheresi stanno lavorando senza sosta alla costruzione, che dovrebbe essere completata nelle prossime quattro settimane. Si prevede che l'opera innalzerà il livello dell'acqua del Danubio di 1,2 metri a monte del sistema di raffreddamento dell'impianto Paks. Il primo ministro ha stimato il costo in 6 miliardi di fiorini (19 milioni di dollari).