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Ungheria: la Commissione Ue punta al primo pagamento entro giugno 2026

La Commissione Ue punta al primo pagamento dei fondi Next Generation Eu edi coesione per l'Ungheria nel secondo trimestre 2026, sbloccando 17 miliardi di euro.

Peter Magyar, leader di Tisza, ha vinto le elezioni in Ungheria e diventerà premier - Fotogramma/Ipa
Peter Magyar, leader di Tisza, ha vinto le elezioni in Ungheria e diventerà premier - Fotogramma/Ipa
14 aprile 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
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Al momento i fondi Ue che spettano all'Ungheria e che sono bloccati ammontano complessivamente a "17 mld di euro", dei quali "6,7 mld" sono fondi dei programmi di coesione e "10,4 mld" della Recovery and Resilience Facility, cioè destinati al Pnrr ungherese, per il quale il Paese non ha ancora ricevuto un euro. Lo spiega il portavoce della Commissione Europea Balazs Ujvari, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. L'obiettivo della Commissione è sbloccarli, dopo la vittoria di Peter Magyar alle elezioni l'altroieri, ed erogare il primo esborso "nel secondo trimestre" del 2026, precisa.

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Ungheria fondi Ue Ungheria Pnrr fondi coesione Ue
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