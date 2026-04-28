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Usa-Gb, Re Carlo: "Relazioni più importanti che mai"

Il discorso del sovrano al Congresso degli Stati Uniti. Trump: "Americani non hanno amici più stretti degli inglesi"

Re Carlo e Donald Trump (Afp)
Re Carlo e Donald Trump (Afp)
28 aprile 2026 | 22.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un discorso storico al Congresso americano durato poco più di 20 minuti. Re Carlo non ha improvvisato, non è mai uscito fuori dal testo scritto, contrariamente a quanto capita a Donald Trump o succedeva all'ex presidente Bill Clinton, entrambi noti per improvvisare durante discorsi simili. Trump avrebbe guardato l'intervento in televisione, dato che la Costituzione gli impedisce di essere presente al Congresso per un discorso di questo tipo.

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Gli Stati Uniti non hanno "amici più stretti" degli inglesi, le parole con cui Trump ha accolto il sovrano alla Casa Bianca. "Nei secoli trascorsi da quando abbiamo conquistato l'indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti degli inglesi", ha detto il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che i due Paesi hanno una "relazione speciale e speriamo che tale rimanga per sempre".

Da parte sua il sovrano, parlando al Congresso Usa, ha tenuto a sottolineare che l'alleanza creata da Regno Unito e Stati Uniti è "davvero unica", aggiungendo di "credere che questa collaborazione sia oggi più importante che mai".

L'alleanza tra gli Stati Uniti e il Regno Unito "non può basarsi sui successi passati", ha dichiarato Re Carlo, in un momento in cui la relazione tra Londra e Washington sta attraversando un periodo di turbolenze, in particolare riguardo alla guerra in Iran. "Le sfide che affrontiamo sono troppo grandi perché una nazione possa affrontarle da sola. La nostra alleanza non può basarsi sui successi passati", ha affermato, esortando i due Paesi a difendere i loro valori comuni e a resistere agli appelli a ripiegarsi "sempre più su sé stessi".

Re Carlo ha dedicato una parte del suo discorso a lodare la Nato e il ruolo che l'Alleanza ha svolto nella protezione dei propri cittadini e interessi. Il monarca britannico ha specificamente menzionato l'11 settembre come la prima volta in cui la Nato ha invocato il suo articolo 5, il quale stabilisce che un attacco a uno qualsiasi dei membri dell'Alleanza è un attacco a tutti.

Le dichiarazioni di Charles giungono dopo che Trump ha ripetutamente criticato l'Alleanza per non essersi impegnata nel conflitto con l'Iran, arrivando persino a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall'organizzazione. "L'impegno e la competenza delle Forze Armate degli Stati Uniti e dei suoi alleati sono al centro della Nato, per difendersi a vicenda, proteggere i nostri cittadini e i nostri interessi, tenere al sicuro i nordamericani e gli europei dai nostri avversari comuni", ha affermato Carlo.

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