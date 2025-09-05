circle x black
Usa, l'ex presidente Joe Biden operato per tumore alla pelle

A maggio gli è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata che si è diffuso alle ossa

Joe Biden - Ipa
05 settembre 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
Joe Biden è stato operato per un tumore alla pelle. Lo ha detto alla Cbs la sua portavoce, precisando che l'ex presidente degli Stati Uniti si è sottoposto all'intervento di Mohs, una procedura che consiste nel tagliare via la pelle fino a quando non rimane più traccia di cancro. Biden era stato visto nei giorni scorsi con una ferita sul lato destro della testa.

Nel 2023, a Biden era già stata rimossa una lesione cutanea cancerosa dal torace durante uno screening sanitario di routine. A maggio gli è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata che si è diffuso alle ossa. "Il cancro ci tocca tutti", scrisse Biden sui social media all'epoca. Prima di diventare presidente, gli erano stati rimossi diversi tumori della pelle.

