Vertice di Copenaghen, premier danese: "Abbiamo il mandato di abbattere i droni"

Azioni da effettuare, sottolinea Mette Fredriksen, "in modo appropriato, per evitare danni alla popolazione"

La premier danese Mette Fredriksen (Fotogramma/Ipa)
01 ottobre 2025 | 17.50
Redazione Adnkronos
In Danimarca il governo ha sicuramente un "mandato" per abbattere droni che sorvolino il territorio senza autorizzazione, ma gli abbattimenti vanno effettuati in modo "appropriato", per evitare danni alla popolazione. Lo ha detto la premier danese Mette Fredriksen, a Copenaghen a margine del Consiglio Europeo informale. "In generale - ha affermato - sono favorevole al fatto che in Danimarca ci sia un mandato per cercare di abbatterli. Ovviamente deve essere fatto nel modo giusto, perché c'è una società civile che deve essere in grado di funzionare". Comunque, "in Danimarca c'è un mandato per farlo".

