Volenterosi ma pronti? Nato, Ucraina e la sfida di una missione comune

Bruxelles diventa per due giorni l'epicentro della riflessione strategica sull'Europa della difesa e sul futuro del sostegno militare all'Ucraina. Al quartier generale della Nato si è svolta la prima riunione ministeriale della Coalizione dei Volenterosi, il nuovo formato a guida franco-britannica che riunisce oltre trenta Paesi pronti a rafforzare l'assistenza a Kiev in una fase cruciale della guerra. Oggi, invece, si metteranno intorno a un tavolo i paesi che partecipano al Gruppo di contatto per l'Ucraina, il cosiddetto "Ramstein group" dal nome della base militare tedesca in cui si sono svolte molte delle riunioni.