Tutti i voli bloccati all'aeroporto di Gatwick. A Londra un aereo è rimasto fermo sulla pista di decollo in seguito a un guasto tecnico al carrello di atterraggio ed è stato necessario rimorchiarlo. A lavorare al recupero del velivolo sono stati i vigili del fuoco e il personale dell'aeroporto, con la pista che è stata completamente chiusa per circa 50 minuti.

Come riportato dal Daily Mail, il volivolo interessato era della Norse Atlantic Airways e sarebbe dovuto decollare in direzione New York poco dopo le 13. Migliaia di passeggeri hanno quindi subito, per tutta la giornata, ritardi e disagi durante i loro viaggi, mentre il personale aeroportuale ha lavorato per ripristinare i voli il prima possibile. Gatwick ha due piste, ma a causa della loro vicinanza non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Ai passeggeri è stato consigliato di recarsi comunque in aeroporto e di verificare la situazione online con la propria compagnia aerea. Un portavoce dell'aeroporto di Londra Gatwick ha dichiarato: "La pista è rimasta chiusa per 50 minuti questo pomeriggio (venerdì 4 settembre) a causa di un problema tecnico a un aereo in fase di decollo. L'aereo è stato rimorchiato dalla pista, che è stata riaperta poco dopo a seguito di un'ispezione completa di sicurezza".

Non è il primo problema che ha afflitto l'aeroporto di Gatwick. A luglio la struttura è rimasta senza acqua a causa di un'interruzione di corrente, con i passeggeri che per ore non hanno potuto utilizzare i servizi igienici.