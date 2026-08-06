Caos a bordo di un volo Air India, che viaggiava da Phuket, in Thailandia, a Delhi, a causa di una violenta turbolenza che ha provocato il ferimento di 17 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. E' successo lo scorso 4 agosto. In un comunicato condiviso sulla propria pagina X, la compagnia aerea ha specificato che il volo AI2379 "ha subito un'improvvisa perdita di quota durante il viaggio. Dopo l'evento, l'aereo ha continuato normalmente il suo volo ed è atterrato in sicurezza a Delhi" alle 11:07 ora locale.

Come ha confermato il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, l'aereo era partito dall'aeroporto internazionale di Phuket puntuale alle 8:27 ora locale ed è atterrato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi (IGIA) con 43 minuti di anticipo, alle 11:07 di martedì. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire esattamente cosa è successo.

Secondo il Times of India, un membro dell'equipaggio avrebbe riportato gravi ferite. L'aereo avrebbe perso circa 90 metri di quota durante l'incidente, ha riferito il quotidiano, citando un funzionario della Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGCA) locale. Tanti i video circolati in rete dopo l'incidente.

Air India: Phuket - Delhi, 04.08.2026.

The worst two hours of my life. Please, please, please always wear your seatbelt on a plane, even when the seatbelt sign is off.

I saw people being thrown into the air, hitting their heads, and getting injured. For a while, I genuinely… pic.twitter.com/3bVjcZZ18g — Minchen (@minchen_t) August 4, 2026

"Mio padre era seduto sul sedile lato corridoio e stava prendendo un caffè", ha raccontato un passeggero, come riporta People. "Improvvisamente, è come se ci fosse stata una forte scossa di terremoto, è volato via, ha battuto la testa contro il soffitto ed è caduto a terra", aggiungendo che sua madre è finita contro la cappelliera, e la moglie e la figlia di due anni sono state scaraventate nel corridoio.

A bordo c'era anche una cittadina italiana, Viviana, che sempre al Times of India ha raccontato: "Ho visto mia sorella volare via e mia madre è stata colpita alla testa. Il mio telefono è volato via... Le persone sedute dietro di me sono rimaste gravemente ferite. Un uomo aveva il viso completamente insanguinato. È stato orribile, ho pensato di morire".