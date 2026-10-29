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Von der Leyen: l'Ue e il Canada uniscono le forze nell'Artico

La presidente della Commissione a Montreal auspica un rafforzamento della collaborazione con Ottawa nel Grande Nord

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita nell'Artico norvegese nel 2023 - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in visita nell'Artico norvegese nel 2023 - Fotogramma/Ipa
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29 ottobre 2026 | 15.45
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea intende cooperare sempre più con il Canada per aumentare la propria presenza nell'Artico. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Montreal dove si trova per il summit Ue-Canada che inizierà questa sera (a notte fonda in Belgio e in Italia).

"Nell'Artico, con il ritiro dei ghiacci - ricorda von der Leyen, ospite del think tank canadese C.D. Howe Institute - si aprono nuove rotte. La competizione si intensifica. In questo contesto, la geografia avvicina l'Europa al Canada, così come i nostri interessi comuni. L'Artico è anche parte dell'Unione Europea: tre dei nostri Stati membri (Danimarca, Svezia e Finlandia, ndr) sono Paesi artici e oltre mezzo milione di cittadini europei vivono nella regione. Pertanto, osservare la Russia ricostruire la propria presenza militare nell'Artico, attuare strategie ibride contro i Paesi vicini e ridisegnare la sicurezza dell'area, ha ripercussioni sia sull'Unione Europea che sul Canada nel suo complesso".

E dunque, continua la presidente, "dobbiamo agire, modificare il nostro approccio strategico e, insieme a partner che condividono i nostri stessi valori, come il Canada, difendere questi principi. È per questo che stiamo sviluppando progetti congiunti in tutta la regione, che spaziano dal monitoraggio degli oceani alle materie prime critiche, fino alla connettività per le comunità più isolate", conclude.

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