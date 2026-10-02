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Meghan presenta il suo lussuoso calendario dell'Avvento, 24 cioccolatini a 131 euro

La duchessa di Sussex si è ispirata alla casa e al giardino a Montecito per la sua nuova iniziativa imprenditoriale

Meghan Markle - (Afp)
Meghan Markle - (Afp)
02 ottobre 2026 | 11.11
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

La duchessa di Sussex Meghan Markle ha collaborato con la cioccolateria artigianale di Los Angeles Compartés per creare un calendario dell'Avvento in edizione limitata, ispirato alla sua casa e al giardino di Montecito. Neanche a dirlo, il prezzo, per chi vorrà acquistarlo sul sito di lifestyle di Meghan 'As Ever', è sicuramente di fascia alta: 131 euro per 24 cioccolatini, che - promette la moglie del principe Harry nella dedica sulla confezione - permetteranno durante l'attesa del Natale di "rendere dolce ogni giorno". Quanto ai gusti, sono ispirati ai prodotti in vendita sul sito della duchessa, tra cui le famose marmellate di Meghan: fragola, lampone, mora e arancia.

"Alcune cose valgono l'attesa", recita l'annuncio agli iscritti alla newsletter di Meghan, ma la collezione As Ever non sarebbe completa senza un cioccolatino del calendario decorato con la pianta simbolo del marchio. Oltre a questa chicca, Meghan è presente in ogni dettaglio del conto alla rovescia (molto anticipato) dell'Avvento, con i numeri dipinti a mano con la grafia della duchessa e con una finitura dorata. Il calendario dell'Avvento As Ever x Compartés è disponibile in preordine da ieri, con quantità dichiarate "limitate". Sebbene possa sembrare fuori luogo rispetto al resto dell'offerta di As Ever (creme spalmabili, marmellate, vini), considerando quanto Meghan ami le festività, è comprensibile che abbia deciso di lanciare un calendario dell'Avvento per contare i giorni che mancano a Natale.

Già nel 2015, infatti, Meghan si dedicava al lifestyle blogging e sul suo sito 'The Tig' aveva elargito i suoi consigli per organizzare il Natale perfetto. Scriveva: "Quando allestite una tavola, mantenetela semplice ed elegante con una tovaglia, un runner e dei tovaglioli completamente bianchi. Aggiungete dettagli con piatti e anelli portatovaglioli dorati e usate un set di posate eleganti. I fiori bianchi disposti in vasi bassi sono il centrotavola perfetto. Acquistate vassoi, piatti da portata e ciotole per frutta secca in argento nei mercatini delle pulci o su Etsy per aggiungere un tocco di formalità agli stuzzichini serviti a turno".

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calendario dell'Avvento Daily Crown Meghan Markle Harry e Meghan Meghan calendario Avvento
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