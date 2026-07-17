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Meghan Markle, viaggio da incubo in Gb: tornata in California prima del previsto

Venerdì scorso, Meghan e i figli hanno raggiunto Harry per l'incontro con il Re Carlo III e la regina Camilla a Highgrove House

Meghan Markle - fotogramma/ipa
Meghan Markle - fotogramma/ipa
17 luglio 2026 | 12.45
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Il viaggio del principe Harry nel Regno Unito non è andato come Meghan Markle sperava. Il giornalista esperto di questioni reali Russell Myers ha confermato a People che il viaggio "si è trasformato in un incubo", a causa di problemi di sicurezza che hanno costretto Meghan e i suoi figli Archie e Lilibet a tornare a casa, in California, prima del previsto.

Una fonte vicina ai Sussex ha dichiarato tabloid britannico che la moglie del principe Harry si sarebbe sentita "umiliata" nell'assistere al battibecco tra il marito e la famiglia reale in merito all'alloggio per la famiglia in visita. L'ex attrice di Suits "sostiene pienamente" Harry, ma che "c'è molta tristezza" per come si è concluso il viaggio.

Nel frattempo, un'altra fonte interna ha affermato che la duchessa di Sussex "lascia sempre che sia Harry a prendere l'iniziativa" quando si tratta di gestire i rapporti con la sua famiglia. Harry è rimasto nella sua nativa Inghilterra solo una settimana, durante la quale ha promosso gli Invictus Games che si terranno il prossimo anno a Birmingham. Come riporta Page Six, ai duchi di Sussex è stata negata la scorta di sicurezza finanziata dai contribuenti e Buckingham Palace ha ritirato l'offerta di ospitare la coppia nella residenza reale, quindi Harry ha trascorso la maggior parte del viaggio da solo.

Venerdì scorso, Meghan e i figli hanno raggiunto Harry per l'incontro con il Re Carlo III e la regina Camilla a Highgrove House. Il sovrano non vedeva i nipoti, che vivono in California con i genitori, dal 2022, anno in cui avevano partecipato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. L'esito del viaggio "ha fornito un'ulteriore prova della natura conflittuale del rapporto tra Harry e l'istituzione", ha dichiarato Myers a People. Nel frattempo, un'altra fonte ha affermato che se la situazione di sicurezza fosse "risolta, ci sarebbe molta più certezza ogni volta" che Harry dovesse recarsi nel Regno Unito.

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Daily Crown Crown Meghan Markle Harry Regno Unito California
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