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Gran Bretagna, sudditi felici per incontro fra Re Carlo e Harry: popolarità in crescita

Lo rivela un sondaggio di YouGov sulla Famiglia Reale

Re Carlo e il principe Harry - Ipa/Fotogramma
Re Carlo e il principe Harry - Ipa/Fotogramma
31 luglio 2026 | 11.39
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

La popolarità del principe Harry fra i cittadini britannici è aumentata. Lo rivela un sondaggio di YouGov sulla Famiglia Reale, secondo cui i sudditi di Sua Maestà potrebbero aver cambiato idea sul Duca di Sussex in seguito al suo recente ricongiungimento con il padre, Re Carlo. Harry ha incontrato il sovrano il 10 luglio a Highgrove, assieme alla moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, durante una visita di cinque giorni nel Regno Unito. Si è trattato del primo incontro del monarca con i nipoti, che risiedono in California, dopo diversi anni. E sembra che l'incontro possa aver influito sul gradimento di Harry agli occhi del pubblico britannico, dato che il sondaggio condotto il 21 e 22 luglio, undici giorni dopo la reunion, mostra un aumento della popolarità del principe rispetto al precedente sondaggio YouGov, effettuato a fine aprile.

Il rilevamento precedente indicava un indice di gradimento per Harry pari solo al 30%, mentre l'ultimo mostra un aumento al 33%. Il suo indice di gradimento è cresciuto costantemente del 6% rispetto al sondaggio di maggio 2025. Nonostante l'incremento, il 58% degli intervistati ha ancora un'opinione negativa su Harry, mentre il 9% ha dichiarato di non avere un opinione. In un altro punto del sondaggio, è emerso che Re Carlo ha ottenuto il suo più alto indice di gradimento da quando è diventato monarca, con il 68% dell'opinione pubblica che ritiene stia svolgendo un buon lavoro come sovrano. I risultati suggeriscono che Charles gode di un indice di gradimento che si è mantenuto stabile, fra 59 e il 63 per cento negli ultimi due anni. William e Kate continuano a occupare le prime posizioni, con un indice di gradimento da parte del pubblico britannico pari rispettivamente al 76% e al 74%, risultati che si sono mantenuti stabili negli ultimi anni. La principessa Anna, da tempo considerata il membro più laborioso della famiglia reale, si è classificata al terzo posto con un indice di gradimento del 70%, mentre Edoardo e Sophie hanno ottenuto rispettivamente il 53% e il 51% di approvazione.

All'estremo opposto, le principesse Beatrice ed Eugenie hanno subito un duro colpo, ottenendo rispettivamente solo il 30 e il 29 percento di gradimento da parte del pubblico. Le figlie di Andrew Mountbatten-Windsor e di Sarah Ferguson si sono tenute lontane dai riflettori negli ultimi mesi, ma quello di luglio 2026 è il primo sondaggio YouGov a cui hanno partecipato. In fondo alla classifica troviamo anche Meghan Markle, che ha ottenuto un misero 22% di gradimento. L'ex Duce di York ha ricevuto il punteggio più basso in assoluto, con solo il 2% del pubblico che ne ha un'opinione favorevole, mentre ben il 92% degli intervistati lo vede sotto una luce negativa.

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Re Carlo Harry principe harry popolarità principe harry popolarità re carlo
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