circle x black
Cerca nel sito
 

Anche William e Kate festeggiano San Valentino e sui social condividono una foto inedita

È il secondo anno che la coppia celebra pubblicamente questa ricorrenza

Kate e William - Ipa
Kate e William - Ipa
14 febbraio 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

William e Kate hanno condiviso sui social una loro foto inedita in occasione di San Valentino. Un'immagine in bianco e nero che ritrae il principe e la principessa del Galles sorridenti, seduti uno accanto all'altra all'aperto in abiti casual. A scattarla nell'aprile dello scorso anno ad Anmer, nel Norfolk, è stato il fotografo Josh Shinner. La foto è stata condivisa con la didascalia "Buon San Valentino" insieme all'emoji di un cuore rosa.

La coppia usa spesso il loro account di Instagram per condividere aggiornamenti sul lavoro che svolgono con enti di beneficenza o visite diplomatiche all'estero, ma oggi, 14 febbraio, si sono presi un momento per condividere il loro amore.

È il secondo anno che la coppia celebra pubblicamente questa ricorrenza e anche nel 2025 aveva condiviso una foto sui social. L'immagine condivisa l'anno scorso era stata tratta da un video pubblicato nel settembre 2024, quando la principessa Kate annunciò di aver interrotto le cure contro il cancro. Nell'immagine si vedeva Kate sorridente e William darle un bacio sulla guancia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
william e kate william kate san valentino
Vedi anche
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza