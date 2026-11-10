Intesa Italia-Cile su energia e difesa

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast. Al centro dell’incontro, la cooperazione nei settori dell’energia, della sicurezza e in altri ambiti di rilevanza strategica. In tale quadro, è stata discussa la definizione di un Piano d’Azione finalizzato a tradurre il partenariato tra i due Paesi in iniziative concrete, con particolare attenzione a difesa, energia, infrastrutture, minerali critici e spazio. Una strategia che prevede anche il coinvolgimento delle imprese e nuove opportunità di investimento. Sul fronte della sicurezza, i due leader hanno condiviso la necessità di intensificare la collaborazione per contrastare le reti criminali transnazionali, considerate un ostacolo allo sviluppo economico. Più in generale, il rafforzamento dei rapporti con Santiago si inserisce nella strategia italiana di consolidamento della propria presenza in America Latina e nel più ampio quadro delle relazioni tra Unione europea e Cile. Il comunicato del Governo