I live di Amsterdam dei Simply Red in 'Symphonica in Rosso'

Lo scorso ottobre, i Simply Red hanno tenuto tre spettacoli molto speciali allo Ziggo Dome di Amsterdam accompagnati da un'orchestra di 40 elementi. La scaletta ha messo in risalto la loro carriera passando per grandi successi come 'Hold Back The Years', 'Stars', 'Fairground' e 'If You not Know Me By Now'. Ed ora, il 23 novembre, uscirà per Bmg, il cd/dvd di questi spettacoli intitolato ‘Symphonica in Rosso’. Non solo.

Prima della pubblicazione, il 12 novembre – solo per una notte – i fan avranno l'opportunità di vedere il concerto nei cinema di tutto il mondo sul grande schermo con uno straordinario 5.1 surround sound.

'Symphonica In Rosso' è l'evento che ogni anno in Olanda vede un artista prestigioso esibirsi per tre notti con un'orchestra al completo. In passato lo hanno fatto Diana Ross, Sting e Lionel Ritchie. Disponibile in pre-order, ‘Symphonica In Rosso’ uscirà nei negozi in formato cd + dvd con 15 canzoni live su cd e un dvd del concerto. L'edizione digitale conterrà le tracce live e il film del concerto disponibile per il download.