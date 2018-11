Addio a Roy Clark, star del country

(Afp)

Il musicista e cantante statunitense Roy Clark, star del country, è morto all'età di 85 anni nella sua casa di Tulsa, in Oklahoma, per le complicazioni legate a una polmonite. Clark è stato un popolare cantante tra gli anni '60 e '80, con successi internazionali come "Come Live With Me" (numero 1 della classifica di Billboard della musica country nel 1973) e "Yesterday When I Was Young" (nella top 10 di Billboard nel 1969).

Nato il 15 aprile 1933 Meherrin, Clark era attivo come cantante dagli anni '50 e in seguito si è diviso tra tv e musica. In America è ricordato soprattutto per il suo show "Hee haw", andato in onda dal 1969 per 26 stagioni e 655 episodi. Nel 2009 Roy Clark aveva fatto il suo ingresso nella Country Music Hall of Fame in 2009. Tra i suoi album "The Everlovin' Soul of Roy Clark" (1969), "I Never Picked Cotton" (1970), "The Incredible Roy Clark" (1971), "Roy Clark Live!" (1972), "Come Live with Me" (1973), "Classic Clark" (1974) e "Turned Loose" (1982).