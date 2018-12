Tiziana Ferrario lascia la Rai

(Fotogramma)

Tiziana Ferrario dice addio alla Rai dopo 40 anni. Lo annuncia la giornalista con un post sulla sua pagina Facebook. "Ho lasciato la Rai dalla quale ho ricevuto molto e alla quale ho dato molto - scrive -. Entrata giovanissima, le donne erano davvero poche, ho avuto la fortuna di avere grandi maestri. Sono stati 40 anni entusiasmanti anche nei momenti più difficili".

Classe 1957, è stata assunta in Rai nel 1979 presso la sede regionale della Lombardia. Nel corso della sua lunga carriera, oltre che volto storico del Tg1, è stata inviata di guerra in diverse parti del mondo. Per il suo impegno civile nel 2003 ha ricevuto la nomina a Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. "Nessun rimpianto, nessuna nostalgia, l'orgoglio di avere cercato di testimoniare sempre con rigore i fatti della Storia - conclude -. È stata una grande bella avventura, ma ci sono nuove sfide da raccogliere. Grazie!".