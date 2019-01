'La Compagnia del Cigno' affonda il 'Titanic'

Ottimo esordio ieri in prima serata su Rai1 per la fiction 'La Compagnia del Cigno' che con 5.840.000 spettatori e il 24% di share è risultato di gran lunga il programma più seguito del prime time. Al secondo posto, su Canale 5, la prima parte di 'Titanic' si è dovuta accontentare di 2.574.000 spettatori con l’11.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Paradise Beach – Dentro l’incubo' con 1.675.000 spettatori e il 6.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.429.000 spettatori, share 6.9%), 'PresaDiretta' su Rai3 (1.279.000 spettatori, share 5.8%), 'I Babysitter' su Italia 1 (1.215.000 spettatori, share 4.8%), 'Grey’s Anatomy' su La7 (605.000 spettatori, share 2.6%), 'Wolverine – L’immortale' sul Nove (459.000 spettatori, share 2%), 'Agente 007 – Octopussy, Operazione Piovra' su Tv8 (434.000 spettatori, share 1.9%).

In access prime time 'Soliti Ignoti' su Rai1 ha registrato 5.880.000 spettatori e il 21.6% di share, battendo il ritorno sul bancone di 'Striscia la notizia' di Ficarra e Picone, che ha ottenuto 5.259.000 spettatori e il 19.3% di share.

Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità' che ha ottenuto 5.379.000 spettatori e il 25.1% di share, contro i 4.436.000 spettatori (share 21%) ottenuti da 'Avanti un altro' su Canale 5.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 10.682.000 spettatori contro 8.663.000 spettatori) che in seconda serata (con 4.134.000 spettatori contro 3.741.000 spettatori) e nelle 24 ore (con 4.129.000 spettatori contro 3.432.000 spettatori).