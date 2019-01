Isola dei Famosi, un naufrago a rischio squalifica

(Foto da Facebook)

L'Isola dei Famosi 2019 è alle prime battute e uno degli aspiranti isolani è già al centro di un'accesa polemica come annunciato da Alvin nel daytime. Il problema sono "suoi comportamenti pregressi all'arrivo" in Honduras. Quindi giovedì, durante la diretta, dovrà rispondere alle accuse che gli verranno mosse.

Il nome dell'interessato non è stato svelato. Qualcuno pensa possa trattarsi di John Vitale, visto il suo messaggio tirato fuori da Selvaggia Lucarelli pochi giorni fa. Il 33enne di Napoli insulta Barbara D'Urso: "Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare merda in faccia a noi del sud… Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi cazzo credi di essere, fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse nn sai neanche come ti ci trovi sullo schermo". Poi continua, con parole ben più pesanti e offensive.

Nella scheda pubblicata sul sito dell'Isola dei Famosi, del 33enne si legge che è un "go-go boy nelle discoteche e nelle feste private. John si definisce macho napoletano, ammettendo di essere un latin lover in amore: attualmente è fidanzato ed ha un divorzio alle spalle. Durante il gioco pensa di poter avere contrasti con gli uomini del gruppo per finire ad allearsi con le donne".