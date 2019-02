Diventa vegano e 'vinci' concerti gratis a vita

(Afp)

Lo strampalato concorso arriva direttamente dagli Usa. E lo diciamo subito vale solo per gli americani. Beyoncé e Jay-Z hanno messo in palio su Instagram 30 anni di concerti a chi diventerà vegano. Premio, ovviamente, non destinato a tutti ma solo al fortunato vincitore che verrà estratto a sorte. L'iniziativa in collaborazione con 'The Greenprint Project' è stata pubblicizzata sulla pagina della popstar, spiegando che, per partecipare "bisognerà avere più di 18 anni e la residenza negli Stati Uniti" e che si potrà partecipare "fino al 22 aprile di quest'anno".