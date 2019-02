di Antonella Nesi

Simone Cristicchi è in gara al Festival di Sanremo con “Abbi cura di me”, una “preghiera universale” scritta dallo stesso Cristicchi con Nicola Brunialti e Gabriele Ortenzi. Cristicchi, che oggi compie 42 anni, torna al Festival a sei anni dalla sua ultima partecipazione e a 12 dalla vittoria con “Ti regalerò una rosa”, che gli valse anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio-Tv. Il brano di Sanremo dà anche il titolo alla prima raccolta dei più grandi successi di Simone, in uscita l’8 febbraio. Simone Cristicchi sta attualmente realizzando anche il documentario “Happy next – alla ricerca della felicità”, in cui il tema centrale è proprio quello della felicità con interviste a vari esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, della religione, della politica ma anche gente comune. Simone arriva al Festival di Sanremo anche forte di una intensa attività teatrale, che lo vede Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo dal 2017. Tra i suoi spettacoli teatrali ce n'è uno dedicato alle foibe, 'Magazzino 18'. In vista della ricorrenza del Giorno del Ricordo, l'AdnKronos gli ha chiesto di dire la sua su questa dolorosa pagina di storia.