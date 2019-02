L'Ariston si alza in piedi per Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia sul palco dell'Ariston

La platea dell'Ariston si alza in piedi per applaudire Fiorella Mannoia. Al termine dell'esibizione dell'artista, che ha eseguito accompagnata alla chitarra dal direttore artistico Claudio Baglioni 'Quello che le donne non dicono' (che presentò proprio a Sanremo nel 1987) il pubblico -che ha cantato il ritornello a squarciagola- le ha tributato un lungo applauso e una standing ovation. Prima di questo, la Mannoia ha cantato il suo nuovo singolo, 'Il peso del coraggio', che anticipa l'uscita - in primavera- dell'album 'Personale'.