Addio a Jeraldine Saunders, morta la creatrice di 'Love Boat'

(fonte: Youtube)

La scrittrice statunitense Jeraldine Saunders, autrice del romanzo "The Love Boats" (1974) che ispirò l'omonima popolare soap opera ambientata nel mondo delle crociere, è morta nella sua casa di Glendale, in California all'età di 96 anni. Nello scorso mese di dicembre Saunders aveva subito un intervento chirurgico per l'asportazione di calcoli renali ed è deceduta in seguito a complicazioni legate all'operazione.

A portare il libro sul piccolo schermo fu Aaron Spelling: 250 episodi, 10 stagioni, tramessi dalla rete americana Abc dal 1977 al 1987. La serie è stata diffusa sulle tv di 111 Paesi e in Italia nel 1980 debuttò su Canale 5 con la sigla "The love boat (Profumo di mare)" cantata da Little Tony, che tornò a scalare le classifiche.

Il telefilm di grande successo si svolge sulla nave Pacific Princess, in cui i passeggeri e l'equipaggio hanno avventure romantiche e divertenti. La particolarità della serie tv era costituita dal fatto che il cast dei passeggeri, che cambiava di puntata in puntata, era costituito da attori famosi (tra gli altri Jamie Lee Curtis, Joan Collins, Mickey Rooney, Vincent Price, Michael J. Fox, Leslie Nielsen, Tom Hanks, Ursula Andress, Zsa Zsa Gábor, Lana Turner, Shelley Winters, Gina Lollobrigida). I personaggi fissi della serie erano i membri dell'equipaggio: il capitano Merrill Stubing, la direttrice di crociera Julie McCoy, il barista Isaac Washington, la figlia del capitano Vicky Stubing, il dottore Adam Bricker e Burl Gopher Smith.

L'esperienza di "Love Boat", per la scrittrice, fu diretta. Di fatto la Saunders è stata una dei primi direttori donna nel mondo delle crociere. Alla fine degli anni sessanta lavorò su una nave italiana dove iniziò come hostess. In quel periodo scrisse il primo capitolo del suo più noto romanzo diventato in seguito un bestseller. Amori, intrighi e avventure: la scrittrice per descrivere la vita di bordo e per tratteggiare la figura del capitano della Pacific Princess, Merril Stubing, si è ispirò proprio all'atmosfera respirata sulla nave italiana, ai suoi ufficiali e al suo comandante.