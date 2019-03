Victoria Cabello e Diletta Leotta star sulla tv cinese

di Antonella Nesi

Diletta Leotta e Victoria Cabello conduttrici per una sera di "Day day up", il programma di punta dell'emittente cinese Hunan Tv, che vanta punte d'ascolto di 1.2 miliardi di telespettatori.



Divertenti, spigliate e totalmente a loro agio - tanto che hanno presentato senza l'ausilio della traduzione simultanea - le due conduttrici hanno affiancato sul palco Wang Han e Qian Feng, le star del talk show di intrattendimento, vero e proprio cult tra i giovani cinesi. In un ping pong linguistico senza esclusioni di colpi, la professionalità del volto di punta di Dazn e l'ironia british di Victoria Cabello, hanno fatto sicuramente colpo durante la serata di Gala organizzata a margine della visita del Governo cinese in Italia. Il programma, registrato ieri sera, andrà in onda il prossimo 7 aprile sull'emittente cinese.

Intanto il Gala sembra essere stato un ulteriore tassello per suggellare l'amicizia italo-cinese, almeno stando ai numerosi selfie che i rappresentati del governo cinese hanno chiesto alle due presentatrici italiane.

La registrazione del programma è avvenuta in occasione del 'Gala dell'amicizia Italo cinese - Scoprire la Cina', l'evento organizzato ieri sera alla Lanterna di Fuksas di Roma in occasione della visita del Governo Cinese in Italia e in vista del 50 anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Protagonisti della serata tanti artisti italiani e cinesi, tra cui Il Volo, che si è anche esibito con il trio cinese SuperVocal (Wang Kai, Yu Di, Ma Jia), il Piccolo Coro dell’Antoniano insieme alla cantante cinese Lei Jia, la violoncellista italiana Clarissa Bevilacqua, il mandolinista Carlo Aonzo, con il Melis Mandolin Quartet e l’Orchestra He.