(Foto da Instagram)

"Giacomo ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno". Ad annunciare la buona notizia è Elena Santarelli su Instagram. Era il 30 novembre del 2017 quando la showgirl e il marito Bernardo Corradi hanno ricevuto la diagnosi della malattia che aveva colpito il figlio, una diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire. "Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l'avrei condivisa con tutti voi. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in 'follow up"'!", si legge nel post. "Pochi giorni fa - aggiunge Santarelli - ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare".

"Giacomo ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno e solo ora voglio condividere questo particolare, sperando possa infondere positività a molte famiglie, ma ricordando che ogni bambino ha la sua storia e il suo percorso - sottolinea - Quando si affronta un percorso così a volte non respiri dopo aver sentito altre storie. Il mio consiglio è quello di vivere la propria storia senza fare troppi confronti, affidandosi ai medici che hanno in cura in nostri bambini".

La showgirl non manca poi di ringraziare tutti gli specialisti che hanno aiutato la sua famiglia ad affrontare questo meglio questo momento, i medici che hanno seguito suo figlio, "tutti gli amici che ci sono stati e che ci saranno, grazie ai voi followers che avete pregato in silenzio per noi facendoci sentire meno soli". "La strada è ancora lunga - conclude in un altro post la showgirl - e fatta di tanti controlli ma oggi io, Bernardo e Greta ci godiamo e condividiamo con voi che ci siete stati sempre vicini il sorriso di Giacomo che finalmente si riaffaccia completamente alla vita".