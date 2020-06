'Realiti', su Rai2 l'attualità si sfida a colpi di selfie

Enrico Lucci e Asia Argento (Fotogramma)

di Antonella Nesi

Otto concorrenti "loro malgrado", scelti ogni settimana per le loro imprese social, tra selfie, post, video e stories di Instagram, che hanno finito per imporsi come fatti rilevanti di attualità nei sette giorni, tra alto e basso, tra politica e 'cafonal', tra webstar e influencer, tra Matteo Salvini e Wanda Nara, tra Luigi Di Maio e Chiara Ferragni, tra Nicola Zingaretti e Mark Caltagirone. A giudicarli, per giungere in ogni puntata ad un vincitore ed un eliminato, tre saggi (Asia Argento, il rapper napoletano Luché e lo scrittore Aurelio Picca pronti a sviscerare con le loro opinioni gli argomenti messi in campo dai concorrenti), una giuria popolare in studio, il pubblico da casa (che potrà votare via social) e l'insindacabile voto finale da 1000 punti del conduttore Enrico Lucci, che potrà confermare o ribaltare ogni verdetto. É l'innovativa formula di 'Realiti', il format originale ideato da Umberto Alezio e sviluppato con Fremantle e Rai2, in onda dal 5 giugno, il mercoledì alle 21.20 sulla seconda rete del servizio pubblico.

"Questo programma racconta l'Italia dei selfie", sintetizza il direttore di Rai2, Carlo Freccero. "Andiamo contro la D'Urso perché dobbiamo batterci con i migliori", aggiunge ridendo. "'Realiti' è una sorta di Truman Show dell'informazione e non escludo che Barbara D'Urso possa trovarsi tra i protagonisti di una delle puntate", spiega Alezio, che firma il programma con Dario Tajetta, Paolo Gioia e Igor Artibani, con la "superconsulenza" di Sal Mineo (pseudonimo, preso in prestito dall'attore italoamericano scomparso nel 1976, dietro al quale si cela da qualche anno - secondo i ben informati - lo stesso Freccero). "Per presentare i concorrenti useremo ogni settimana quello che loro stessi hanno messo sui social network, in particolare i loro video", spiega Lucci. Così, dai post dei politici, verranno fuori facilmente argomenti come l'immigrazione e le politiche d'accoglienza, la flat tax e il reddito di cittadinanza, mentre vip o influencer suggeriranno magari "argomenti diversi - spiega Alezio - come la grande affermazione della musica rap o la chirurgia plastica, in un'alternanza tra contenuti più alti e contenuti più pop". Ci saranno anche ospiti in studio, mai solitari, a sostegno delle 'due campane' su un determinato argomento. Così come ci saranno servizi esterni di approfondimento su alcuni dei temi della settimana.

"Ho accettato di essere qui - spiega Asia Argento, che avverte in anticipo di non gradire ulteriori domande sulle sue vicende private - perché non volevo finire tra i protagonisti di questo 'Realiti', visto che qualsiasi stronzata io metta su Instagram scatena un dibattito di una settimana. Infatti, per l'occasione, mi sono anche cancellata dai social. In realtà, il fatto di far parlare bene o male per il solo fatto di essere fuori dal coro non mi rende affatto felice. Anzi, a volte mi fa piangere", confessa. "Credo che questo sia il programma che permetterà ad Asia di far venir fuori la sua personalità ancora di più di quanto accaduto finora", interviene Alezio. Che poi lancia un appello ai politici: "Il mio sogno è che interagiscano con noi sui social in diretta!".