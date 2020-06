'La casa di carta 3', conto alla rovescia /VIDEO

'La casa di carta 3' (IPA/Fotogramma)

Dopo aver svelato, con un video trasmesso durante la finale di Champions League, la 'banda' completa della terza parte de 'La casa di carta' (Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores), Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale e le nuove immagini del terzo capitolo della serie spagnola che ha conquistato il mondo e che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 19 luglio 2019.



Dopo essere scappati con un miliardo di euro sottratto alla Zecca di Stato spagnola, il Professore riceve una chiamata: uno dei membri della banda è stato catturato. L’unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.