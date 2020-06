Tornano i Modà: "Singolo, album e tour in arrivo!"

I Modà (foto Double Vision)

di Antonella Nesi

"Finalmente oggi vi possiamo dire tutto! O quasi...". Inizia così il post con cui i Modà annunciano sui loro profili social l'uscita il 21 giugno prossimo del primo singolo che anticipa il nuovo album della band (in uscita in autunno) e anche un nuovo tour, che partirà il 2 dicembre dall'Unipol Arena di Bologna. L'annuncio arriva in concomitanza con il ritorno sul palco previsto per stasera all'Arena di Verona, dove saranno tra gli ospiti della seconda serata dei Seat Music Awards, in onda su Rai1. Proprio all'Arena due anni fa avevano comunicato che si sarebbero presi una pausa.

"Segnatevi - scrivono i componenti della band capitanata da Kekko Silvestre - una data, 21 giugno: uscirà il nostro nuovo singolo, Il nuovo album invece arriverà in autunno: nuova musica su cui abbiamo lavorato tantissimo e per cui abbiamo dato tutto, davvero. Ma non è finita. Torneremo sul palco già quest’anno con un’anteprima del tour, e non vediamo l’ora di incontrarvi e riabbracciarvi tutti".

Dopo la data del 2 dicembre a Bologna, i Modà proseguiranno il 4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 7 dicembre al Brixia Forum di Brescia, l'8 dicembre al Pala Alpitour di Torino, l'11 dicembre al Mandela Forum di Firenze e il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Da domani alle ore 16.00 a sabato 8 giugno alle ore 15.00 è aperta la pre-sale per gli iscritti al fan club ufficiale. Dall’8 giugno a partire dalle ore 16.00 saranno disponibili le prevendite su TicketOne.it e da lunedì 10 giugno dalle ore 11.00 nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Radio 105 è la radio ufficiale del tour.