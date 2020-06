Law-Malkovich, due papi sul red carpet

di Antonella Nesi



Palazzo del Cinema gremito di folla, nonostante le temperature proibitive del pomeriggio del Lido, per la passerella di Jude Law e John Malkovich, i due pontefici della nuova serie Sky 'The New Pope' firmata da Paolo Sorrentino. I due attori, insieme al regista e agli interpreti (Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cámara e Ludivine Sagnier) hanno sfilato sul tappeto rosso osannati dalla folla, che ha poi richiesto a gran voce che si avvicinassero alle transenne per autografi e selfie di rito, cui si è sottoposto anche Sorrentino.