Sanremo, Lewis Capaldi tra gli ospiti internazionali

(Fotogramma/Ipa)

di Antonella Nesi

Lewis Capaldi, il cantautore scozzese 23enne considerato un enfant prodige della musica britannica, sarà ospite del Festival di Sanremo 2020. Capaldi è il primo superospite internazionale confermato della kermesse. Lewis è stato nominato per il Critics' Choice Award ai Brit Awards 2019. A marzo 2019, il suo singolo "Someone You Loved" ha conquistato la classifica dei singoli nel Regno Unito, dove è rimasto per sette settimane, e nell'ottobre 2019 ha raggiunto il numero 1 nella Billboard 100. Il 17 maggio 2019 ha pubblicato il suo album di debutto, "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", che è rimasto in testa alla classifica degli album del Regno Unito per sei settimane.

Lewis, la cui produzione si muove tra folk rock e soul, è noto anche per il suo seguito sui social media, dove è molto presente e famoso per i suoi video divertenti, ed ha iniziato la sua carriera che era ancora un bambino: ha iniziato a suonare la batteria e la chitarra quando aveva due anni e a 9 anni già si esibiva nei pub. Lewis è di origini scozzesi e italiane. Dalla parte della famiglia di suo padre, è imparentato con l'attore scozzese Peter Capaldi, che è apparso nel suo video musicale per "Someone You Loved".