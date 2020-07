Sanremo, Christian De Sica: "Ospite all'Ariston per la finale"

Christian De Sica (Fotogramma)

Christian De Sica sarà ospite alla serata finale del Festival di Sanremo, sabato 8 febbraio. L'anticipazione arriva dallo stesso attore, intervenuto alla trasmissione 'Viva Sanremo' di Radio2 condotta da Pino Strabioli."Parteciperò insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini -ha annunciato l'attore- e andremo su quel palco a cantare la canzone che abbiamo inciso per il film che uscirà il 24 febbraio che si chiama 'La mia banda suona il pop'. Parteciperò dunque, ma come cantante", ha scherzato De Sica.

L'attore ha rivelato che in passato gli organizzatori gli hanno chiesto più volte di presentare il Festival. "Me lo hanno proposto un paio di volte solo che la prima volta ero impegnato con le riprese del film 'Natale sul Nilo' e un'altra avevo paura di farlo, quindi lo hanno fatto altre persone", ha ricordato De Sica. Che ha poi aggiunto: "Se me l'offrissero oggi, lo farei".