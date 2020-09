Coronavirus, salta 'La Corrida' su Rai1

(Fotogramma)

A rischio in Rai gli show che prevedono pubblico in studio, per effetto del decreto della Presidenza del Consiglio di ieri che impone una distanza minima tra le persone nei luoghi chiusi. Intanto salta la puntata de 'La Corrida' di domani. Lo spettacolo, condotto da Carlo Conti su Rai1 che prevede la partecipazione attiva del pubblico, non andrà in onda appunto nel rispetto dei provvedimenti previsti dal decreto. Al suo posto ci sarà Bruno Vespa con uno Speciale Porta a Porta sull'emergenza Coronavirus dal titolo 'L'Italia unita ce la farà', al quale parteciperanno tutti i volti dei Tg della Rai di tutte le reti.

Quanto all'altro programma di cui si era paventata la chiusura nei giorni scorsi, 'Soliti Ignoti - Il ritorno', a quanto apprende l'Adnkronos non è prevista alcuna interruzione. La trasmissione condotta da Amadeus andrà in onda con la presenza del pubblico fino ad esaurimento delle puntate già registrate. Quelle nuove saranno invece registrate senza pubblico in studio.