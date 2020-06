Madonna dalla vasca da bagno, ‘Covid-19 è il grande equalizzatore’

Per Madonna il Covid-19 è "il grande equalizzatore". Lo ha detto in un videomessaggio registrato direttamente dalla sua vasca da bagno e postato sui suoi profili social. Nel video, la cantante 61enne è immersa nella sua vasca da bagno e circondata da petali di rosa, e dice la sua sul coronavirus e sul suo impatto sull'umanità rivolgendosi ai suoi quasi 15 milioni di follower. "Questo è il Covid-19 - afferma la popstar - non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, che storie incredibili puoi raccontare: è il grande equalizzatore. È terribile e fantastico allo stesso tempo. Ci ha resi tutti uguali in molti modi diversi", aggiunge. Per poi concludere: "Siamo tutti sulla stessa barca e se la nave va a fondo andiamo a fondo tutti insieme".

‘No-Discrimination-Covid-19!! #quarantine # covid_19 #staysafe #becreative #brianeno’, gli hastag usati da Madonna nel post.

La cantante statunitense è tra i molti musicisti costretti a cancellare le date dei prossimi concerti a causa della pandemia di coronavirus. Oltre al “Madame X” Tour, sono stati annullati o rinviati anche i tour di Lady Gaga, Miley Cirus, e Pearl Jam, insieme ad alcuni dei festival più grandi del mondo, come Glastonbury nel Regno Unito o l’Eurovision Song Contest a Rotterdam.