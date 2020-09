Irama vince 'Amici Speciali' e omaggia Floyd

Irama ha vinto ieri sera 'Amici Speciali, con Tim insieme per l’Italia', la maratona benefica condotta da Maria De Filippi su canale 5 volta a raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. Durante la serata Irama ha proposto un emozionante monologo, scritto da lui e dedicato a George Floyd e al suo ultimo respiro. "Chi decide chi deve respirare? Tu che respiri a fare? Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini” recita Irama “Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma'. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango con lui, adesso io sono lui, adesso non uccidermi".

Il programma, che ha chiuso ieri sera con una nuova vittoria negli ascolti televisivi (3.206.000 telespettatori con il 16,16% di share la media dell'ultima puntata), ha raggiunto nel corso dei quattro appuntamenti obiettivi importanti per aiutare la Protezione Civile nella lotta alla diffusione del Covid19. Sono infatti stati donati dal programma: 119.000 tamponi, 30.000 mascherine Ffp2, 3 apparecchiature per terapia sub intensiva, 3 apparecchiature per terapia intensiva, rimborsi per 15 operatori socio sanitari e per 7 medici volontari per 30 giorni, 1000 tute speciali anti-Covid19 e tutti i proventi del televoto.