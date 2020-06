Addio a Ian Holm, interpretò Bilbo nel Signore degli Anelli

(Fotogramma/Ipa)

Lutto nel mondo del cinema. E' morto Iam Holm, l'attore inglese noto per essere stato uno dei protagonisti - nel ruolo di Bilbo Baggins - nelle trilogie de 'Il Signore degli Anelli' e 'Lo Hobbit'. Ne dà notizia il Guardian. L'attore inglese, che aveva 88 anni, si è spento in ospedale a causa di una malattia, legata al morbo di Parkinson.

Diventato popolarissimo con la saga di J. R. R. Tolkien, in realtà l'attore britannico aveva alle spalle uno stuolo di ruoli importanti. Tra essi, si ricorda quello di Sam Mussabini in 'Momenti di Gloria' (1981) di Hugh Hudson, che gli valse una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista.