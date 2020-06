Abbagnato: "Compagnia Opera di Roma è la prima tornata a ballare"

Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma con il sovrintendente Carlo Fuortes e la sindaca di Roma, Virginia Raggi

“Siamo la prima compagnia di un importante ente lirico che è ritornata a ballare. L’Opera di Parigi forse riprenderà a marzo. Noi debutteremo al Circo Massimo con una nuova creazione di Giuliano Peparini che dopo il successo di ‘Amici’ di distanziamento e creatività ne ha quasi fatto una ragione di vita, diventandone il massimo esperto curando ogni particolare, dal gesto ai costumi”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos, Eleonora Abbagnato, etoile di Palais Garnier e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, partecipando, oggi, alla presentazione della stagione estiva del Costanzi che si svolgerà quest’anno al Circo Massimo. Unico appuntamento con la danza il 25 luglio (repliche fino al 3 agosto) con ‘Le quattro stagioni’ di Vivaldi, creazione firmato dal coreografo e regista Giuliano Peparini, spettacolo che si avvarrà della voce recitante di Alessandro Preziosi.

Ed ha poi proseguito Eleonora Abbagnato: “Ringrazio il sovrintendente Carlo Fuortes ed anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Non tutto sembrava scontato per la ripartenza. Non ci hanno dimenticato. Ed oggi possiamo ricominciare con straordinario entusiasmo, più uniti che mai”. Nel corso del suo intervento Eleonora Abbagnato ha ricordato ancora che a disposizione del corpo di ballo c’ è una nuova sala prove. “La palestra di una scuola del XIV municipio. Comunque i miei danzatori non si sono mai fermati grazie anche ai tappetini di linoleum che ci ha donato il sovrintendente Fuortes - ha continuato - L’allenamento per i danzatori è fondamentale, imprescindibile. Sarebbe stato impossibile ricominciare senza le classi quotidiane che tenevo dalla mia casa di Ibiza”.