Kanye West si scusa con Kim Kardashian: dietrofont sul divorzio

Kanye West avrebbe deciso di tornare suoi suoi passi e di non procedere con il suo piano di divorziare dalla moglie Kim Kardashian ma anzi vorrebbe lavorare al recupero del loro matrimonio, secondo quanto riferisce la stampa scandalistica statunitense. La superstar del rap, 43 anni, aveva sbalordito fan e follower all'inizio di questo mese dichiarando su Twitter di aver cercato di divorziare dalla moglie Kim, 39 anni, negli ultimi due anni.

Kanye - che ha quattro figli con la moglie - ha anche suscitato un certo allarme quando ha pronunciato un discorso piuttosto confuso alla sua prima manifestazione elettorale per la corsa alla presidenza degli Usa nella Carolina del Sud la scorsa settimana, affermando fra l'altro che lui e Kim avevano quasi deciso di abortire quando seppero che lei era incinta del loro figlio maggiore, North, che ora ha sette anni.

La rivista People afferma che la star del rap ora sta "cercando di andare avanti nella sua carriera e nel matrimonio con Kim" dopo essersi scusato pubblicamente con sua moglie, a seguito delle sue affermazioni esplosive. Una fonte vicina a Kanye West ha detto che la star "ha capito di aver turbato Kim. Si sente molto in colpa. È ovvio che ama ancora Kim". Sabato, Kanye ha rivolto scuse pubbliche alla moglie su Twitter: “Vorrei scusarmi con mia moglie Kim per aver reso pubblico qualcosa di molto privato". "A Kim voglio dire che so di averle fatto del male. Ti prego, perdonami. Grazie per essere sempre al mio fianco".

È stato un mese strabiliante per Kanye, dopo che ha annunciato a sorpresa di voler correre per le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Da quell'annuncia, ha rilasciato una serie di interviste sconcertanti e ha condiviso tweet controversi sulla sua famiglia. Ma Kim ha parlato per difendere suo marito e la sua famiglia la scorsa settimana, chiedendo comprensione per il suo comportamento strano. "Come molti di voi sanno, Kanye ha un disturbo bipolare. Chiunque abbia questo disturbo o abbia una persona cara nella sua vita che ne soffre, sa quanto sia incredibilmente complicato e doloroso da capire."