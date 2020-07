Kledi Kadiu, a Maratea omaggio a Ezio Bosso con 'Rain'

Kledi Kadiu ospite a Maratea con un omaggio a Ezio Bosso e l'assolo 'Rain'

Kledi Kadiu sarà uno degli ospiti delle 'Giornate del Cinema Lucano” che si svolgono, stasera e domani, nella suggestiva cornice del Porto di Maratea. Nel corso della serata di domani, 1 agosto, Kledi Kadiu porterà in scena un personale omaggio ad Ezio Bosso, dal titolo 'Rain'.

"Sono sempre stato affascinato da Ezio Bosso - ha raccontato all'Adnkronos il danzatore e insegnante di origine albanese- Non solo l'artista, ma soprattutto l'uomo. E' stato indubbiamente un grandissimo maestro, un virtuoso, un talento. Ma soprattutto una persona dall’umanità profonda e coinvolgente. Danzerò il mio assolo su una delle sue composizioni, 'Rain, In your black eyes', che amo molto, sperando in questo modo di potergli conferire il giusto merito e valore”.

Nella stessa serata danzeranno anche Anbeta Toromani e Alessandro Macario in un passo a due, 'Playing love', su musiche tratte dalla 'Leggenda del pianista sull'Oceano', in ricordo di Ennio Morricone.