Beirut, Mika farà concerto beneficenza 19 settembre

(Fotogramma)

Mika terrà un concerto di beneficenza “personalissimo” il 19 settembre prossimo per venire in soccorso del suo paese natale, il Libano, danneggiato dalla doppia esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut. Lo annuncia lo stesso cantante libanese-britannico con un video su Instagram, spiegando che questo dramma "gli ha spezzato il cuore" e che ha subito voluto "fare qualcosa" per "le persone che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e anche i loro cari".

Mika annuncia "sorprese e ospiti" per questo concerto che si svolgerà in "un posto molto speciale", e che sarà trasmesso in diretta su YouTube attraverso quattro fusi orari. E invita gli utenti di Internet a comprare un biglietto - al prezzo di 10 euro, 10 dollari o 10 sterline - disponibile su TicketMaster da lunedì prossimo. Verrà inoltre lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Le somme raccolte saranno condivise tra le filiali libanesi della Croce Rossa e Save The Children, che "stanno facendo un lavoro notevole sul campo a Beirut, partecipando al piano di emergenza e alla ricostruzione della città - dice Mika - Beirut ne ha passate tante e la resilienza e la forza del popolo libanese sono innegabili. Questa città è il mio luogo di nascita, una parte di me e sarà sempre nel mio cuore. Beirut si riprenderà e la vita ricomincerà”, conclude il cantante.