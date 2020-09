Venezia al via, parata stellare ma senza pubblico

E' partita ufficialmente la 77ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet del Lido, di fronte al Palazzo del Cinema, ha sfilato una folta parata di star, per la prima volta senza il pubblico ad accoglierla dietro la balaustra del lungomare. Ha aperto la sfilata sul tappeto rosso il direttore artistico Alberto Barbera, seguito dal presidente della Biennale Roberto Cicutto. A seguire la madrina della Mostra Anna Foglietta, in verde smeraldo firmato Giorgio Armani, che ha scherzato facendo ‘il verso’ a fotografi e cameramen che la chiamavano insistentemente.

Tra gli altri ospiti che hanno solcato il red carpet per entrare alla cerimonia inaugurale Cate Blanchett, elegantissima in blu e oro, Matt Dillon con la fidanzata italiana Isabel, Anthony Delon e compagna, la pr Tiziana Rocca con il marito Giulio Base, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini accompagnato dalla moglie, la modella di Victoria’s Secret Ester Exposito, Elodie in coppia con Marracash, Diodato, Jo Squillo.

Ancora, i protagonisti di ‘Lacci’ di Daniele Luchetti, il film d’apertura della mostra: Laura Morante, Adriano Giannini, Luigi Lo Cascio. Gran finale con una stupefacente Tilda Swinton, in black and white e con il volto coperto da una mascherina dorata da ballo in maschera, tenuta in mano da un supporto.

Commozione e una lunga standing ovation hanno accolto l'omaggio ad Ennio Morricone che ha aperto la cerimonia inaugurale. La Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio, ha eseguito sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, 'Il tema di Deborah', composta da Ennio Morricone per la colonna sonora del film 'C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone. Al termine dell'esecuzione, accompagnata da alcune immagini del film di Leone e di Morricone, che a Venezia aveva ricevuto il Leone d’Oro alla carriera nel 1995, la madrina della mostra, l'attrice Anna Foglietta, ha ringraziato la famiglia Morricone ("in particolare la moglie Maria") in gran parte presente in sale e si è rivolta direttamente al maestro scomparso il 6 luglio scorso: "Ovunque lei sia - ha detto - vorrei rivolgerle un grazie speciale!"