Briatore è tornato a Montecarlo

Fermo immagine via Instagram @briatoreflavio

Flavio Briatore ha pubblicato poco fa una storia su Instagram in cui riprende la vetrina di un negozio di dolci. L'imprenditore, che si può anche vedere riflesso nel vetro del negozio mentre indossa un cappellino, occhiali da sole e mascherina (abbassata sotto il naso), ha deciso di immortalare delle torte che augurano agli studenti un buon rientro a scuola.

Sulle torte c'è scritto "Back to school" ma anche "Bonne Rentrée", in francese, cosa che lascerebbe supporre che Briatore sia tornato a Montecarlo, dove l'imprenditore ha la residenza. Il simbolo riflesso nella vetrina del negozio, inoltre, sembrerebbe proprio essere quello della Pasticceria Cova Montecarlo, che ha la sede in Boulevard des Moulins nella località monegasca.

A confermare il ritorno a casa di Flavio Briatore è Daniela Santanchè. "Il rientro a casa di Briatore è stato perfetto. Siamo molto felici: finalmente si è negativizzato", ha detto all'Adnkronos Santanchè, che, dopo la degenza presso l'ospedale San Raffaele a causa della positività al Covid-19, era stato ospite proprio a casa sua a Milano per l'isolamento.

"Ha fatto due tamponi, entrambi sono riusciti negativi. Ieri è stato a Milano e poi è ritornato finalmente a casa sua da suo figlio", dice la senatrice di Fratelli d'Italia. Qualche giorno fa Briatore, sempre su Instagram, aveva dimostrato tutta la sua commozione e il dispiacere nel non poter assistere al ritorno a scuola del figlio, Nathan Falco: "Siamo tutti molto contenti, finalmente dopo 15 giorni si è negativizzato. Noi tutti siamo felici e soprattutto lui, che è potuto tornare a casa da suo figlio. E' andata molto bene. Flavio è in forma smagliante".