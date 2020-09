Ballando con le stelle, lo show di Ninetto Davoli: "Che fijo de 'na..."

"Che fijo de 'na mig...". Lo show di Ninetto Davoli, all'esordio a Ballando con le stelle, si chiude con un'espressione colorita indirizzata a Guillermo Mariotto, membro più severo della giuria che 'stronca' l'esibizione dell'attore, 'accusato' scherzosamente di 'vilipendio di merengue'. "Sono qui per divertirmi", ripete Davoli, che colleziona voti bassissimi ma raccoglie gli elogi di Mariotto per la simpatia. "Però -dice lo stilista- il mio voto è zero". Prima di chiudere il segmento, il giudice urla un eloquente 'viva Davoli'. "Che fijo de 'na mignotta...", chiosa sorridendo l'attore, che troppo tardi si accorge di avere il microfono aperto.