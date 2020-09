L'ironia della moglie di Hugh Jackman: "Mio marito gay? Sì, da tanti anni..."

La moglie di Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, torna sulle voci riguardanti la sessualità del marito, che spesso nel corso degli anni è stato indicato dai giornali scandalistici come 'segretamente gay'. Come riporta il sito Tmz, durante un'intervista alla trasmissione australiana della Abc 'Anh’s Brush With Fame' la compagna dell'attore (51 anni lui, 64 lei) ha scherzato con il conduttore: "È gay da tanti anni -ha detto ridendo- Anch'io ero gay. Sai quando ho fatto 'Shame'? Ero gay. Sono rimasti tutti scioccati quando mi sono sposata".

L'attrice è poi tornata seria. "È semplicemente una notizia sbagliata. È come se qualcuno dicesse a Elton John: 'È etero'. Sono sicura che sarebbe incazzato", ha risposto Deborra-Lee. Hugh Jackman, 51 anni, e Deborra-Lee, 64, si sono conosciuti sul set del programma televisivo 'Correlli' nel 1995. Si sono sposati l'anno successivo. "Abbiamo avuto immediatamente questa incredibile connessione", ha detto la moglie dell'attore riguardo all'incontro con lui. "E mi sento fortunata ad aver avuto questa esperienza, mi sento come se avessi incontrato la mia anima gemella, qualunque cosa voglia dire".