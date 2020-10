Valeria Marini: "Non lasciate morire il Salone Margherita"

(Fotogramma/Ipa)

"Non lasciate morire il Salone Margherita, un gioiello liberty, unico in Europa, il teatro che ha ospitato spettacoli seguiti da milioni di persone. Un'icona, un luogo di culto. Deve continuare a esistere". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Valeria Marini, tra le star del Salone Margherita di Roma. E ha aggiunto: "Vogliamo sostenere Pierfrancesco Pingitore, siamo solidali con lui in difesa della riapertura del Bagaglino".

"Grazie al ministro Franceschini il Salone Margherita potrà continuare ad essere utilizzato solo per spettacoli teatrali e non potrà avere nessun altra 'destinazione d'uso' - ha ricordato- Spero che la Banca d'Italia, l'attuale proprietaria, si metta una mano sul cuore, per trovare insieme, lo ripeto, il modo di riaprire il Bagaglino".