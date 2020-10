Mondo Rai/appuntamenti e novità

(Fotogramma)

Ancora spettacolo, adrenalina, divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per "Ballando con le stelle" che torna domani alle 20.35 su Rai1. Questa volta a scendere in pista nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”, uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović. Una lunga carriera come centrocampista e un “sinistro” talmente potente da essere studiato dai ricercatori del dipartimento di fisica dell'Università di Belgrado, da allenatore si è conquistato l’appellativo di Sergente per via del suo forte temperamento. Non teme certo le sfide Siniša Mihajlović, nella vita, sul campo da calcio e a quanto pare nemmeno sulla pista da ballo. A Ballando con le stelle, al fianco della bellissima moglie Arianna, ha deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per loro. La coppia si esibirà in un seducente e appassionato tango. La prova verrà giudicata durante la diretta e il risultato andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara. I Vip rimasti in gara anche questa settimana faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa e la Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, non mancano i giurati più temuti del piccolo schermo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce ai telespettatori quest’anno ci pensa l’antigiuria formata da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabili le presenze fisse, la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Durante la quarta puntata si esibiranno: Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando. Le coppie Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

La moglie dell’eroe dei due mondi, ma anche un’eroina del Risorgimento, una patriota che combatte prima in Brasile per l’indipendenza della sua terra, lo stato di Santa Caterina, poi in Italia, a Roma, dove Garibaldi difende la Repubblica Romana dai francesi che vogliono riportare Pio IX sul trono di Pietro. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda domani alle 20.30 su Rai Storia Paolo Mieli e la professoressa Eva Cecchinato raccontano la prima e più importante eroina del nostro Risorgimento. Dopo la caduta della Repubblica Romana, Garibaldi con Anita e i suoi volontari lasciano la città per raggiungere Venezia che ancora resiste agli austriaci. Durante la fuga Anita muore e nasce il suo mito. Ma perché si crea questo mito e in cosa consiste?

Per lo spazio “Sabato classica”, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai5, Rai Cultura propone la serie “Musica da camera con vista”, in cui il musicologo Giovanni Bietti presenta celebri pagine del repertorio per quartetto d’archi, nella cornice di prestigiose residenze storiche. Nella puntata dal titolo “Tradizione e innovazione”, in onda domani alle 19.30 su Rai5, il Quartetto Noûs (Tiziano Baviera e Alberto Franchin, vl; Sara Dambruoso, vla; Tommaso Tesini, vcl) interpreta il primo (Adagio, Allegro vivace) e il terzo movimento (Intermezzo: Allegretto con moto, Allegro di molto) dal Quartetto in la minore op. 13 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, nella Sala Sassi dell'Ospitale di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Regia di Antonio Marzotto. A seguire, viene proposto il concerto dei violinisti Francesca Dego e Domenico Nordio con il pianista Andrea Bacchetti eseguito nel dicembre 2013 al Teatro Comunale "Città di Vicenza", nell'ambito della 104esima Stagione Concertistica della Società del Quartetto di Vicenza. In programma: Christian Sinding con Serenata op. 92 per due violini e pianoforte e Dmitrij Sostakovic con Cinque Pezzi per due violini e pianoforte.

Commedia italiana divertente, domani alle 21.20 su Rai3 con il film "Se Dio vuole", interpretato da Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, per la regia di Edoardo Falcone. Tommaso è uno stimato cardiochirurgo inaridito dagli anni e dalla carriera. Il suo lungo matrimonio con Carla, una donna un tempo piena di ideali, è ormai sfiorito. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Tuttavia ultimamente appare cambiato, al punto che l'intera famiglia è convinta della sua omosessualità. Ma mentre il capofamiglia si prepara a sfoggiare la sua apertura mentale, mostrando piena accettazione della diversità del figlio, Andrea spiazza tutti dichiarando di voler diventare prete...

La divertente commedia d’azione diretta da Patrick Hughes, “Come ti ammazzo il bodyguard”, è proposta domani alle 21.20 su Rai4 (canale 21). Michael Bryce lavora come guardia del corpo e gli è stato assegnato un caso molto delicato: deve garantire la protezione del famigerato killer Darius Kincaid finché riesca a giungere sano e salvo al Tribunale di Giustizia per testimoniare contro il politico russo Vladislav Dukhovic. Ovviamente nulla andrà per il verso giusto. Nel ricco cast di questo film troviamo Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nei ruoli principali, affiancati da Gary Oldman, Salma Hayek ed Élodie Yung.

Irene Casagrande, 24 anni, è un’attrice molto giovane, ma già con una vasta esperienza alle spalle. Ha recitato in ruoli importanti in serie tv al fianco di grandi interpreti, e si dedica con passione alle rappresentazioni teatrali di cui spesso cura i testi e la messa in scena. Voleva essere una studiosa e solo di recente ha deciso di considerarsi un’attrice. Nel nuovo episodio della serie “Personaggi in cerca di attore”, in onda in prima visione domani alle 22.30 su Rai5, rivela quale personaggio ha amato di più fra quelli interpretati nel corso della sua carriera.

Domani Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana, in onda dalle 20.20 su Rai3. Roberto Vecchioni e Veronica Pivetti, da questa stagione nel cast del programma affiancheranno Gramellini in due differenti momenti: il “Professore” continuerà ad essere il nostro “signore delle parole” affascinando conduttore, ospiti e pubblico con enigmi e giochi di parole ai quali prenderà parte anche Sergio Staino, mentre Veronica Pivetti farà da contrappunto femminile e semiserio interagendo con gli ospiti in studio. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, saranno in studio lo scrittore Antonio Scurati, Paola Minaccioni, protagonista femminile dell’ultimo film di Enrico Vanzina dedicato al periodo di lockdown della primavera scorsa e l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio. Il venticinquenne critico d’arte Jacopo Veneziani, tra le novità della nuova stagione, proseguirà il suo viaggio nella storia dell’arte raccontando come la rappresentazione della volta celeste si sia evoluta nel corso dei secoli. Saverio Raimondo racconterà con un videoclip satirico come parlamentari e senatori vivono l’emergenza sanitaria con un graffiante reportage da Montecitorio. Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona: cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca. La regia è di Cristian Biondani.

Il Vulture e il suo ricco patrimonio ambientale sono il tema della terza puntata di “Linea Verde Tour” in onda domani alle 15.00 su Rai1. Ricco di aree di interesse naturalistico, il Vulture richiama turisti da tutta Italia. I conduttori del programma Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone, sempre affiancati da Donata Manzolillo, faranno una serie di escursioni entrando in contatto con la natura incontaminata. Federico si “immergerà” nella natura dei laghi di Monticchio in cui si riflette l’Abbazia Benedettina di San Michele e dove galleggiano i meravigliosi fiori delle ninfee Alba. Giulia sarà una ecoturista alle prese con un’escursione alla scoperta delle cascate di San Fele mentre Donata andrà a visitare il castello di Melfi dove, con i falconieri, farà rivivere i tempi di Federico II. Vulture è natura ma anche enogastronomia. Peppone sarà alle prese con la vendemmia in corso a Venosa. Le prelibate uve del Vulture saranno trasformate nel nettare che rappresenta il vino Aglianico, un rosso dai profumi indescrivibili. “Linea Verde Tour” è un progetto che si prefigge di dare alle regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende. Sarà un’occasione per affrontare i temi della ecosostenibilità e della biodiversità, per un turismo che permetta una esperienza immersiva nella natura.

A Rapallo e a Napoli conoscono bene Louise Glück. Nella città ligure vive il traduttore e nel capoluogo campano l’editore italiano della poetessa statunitense Premio Nobel per la Letteratura. Entrambe ne svelano il “lato italiano” a “Petrarca” il settimanale della Tgr curato da Simonetta Rho e condotto da Antonio Sgobba che torna domani alle 12.55 su Rai3, con una puntata dedicata ai “nodi”, attraverso le sale del Museo d’arte orientale di Torino, le parole del presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, e quelle degli scrittori tornati a popolare i festival letterari, come “Insieme” a Roma. Un nodo simbolico è, invece, quello del progetto “Oltre i muri” dell’artista franco-svizzero Saype nel parco archeologico di Augusta Taurinorum. Ma ci sono anche nodi e intrecci nei gialli italiani raccontati nell’antologia del milanese Luca Crovi e in prima persona dal toscano Marco Malvaldi. Ritornano anche i consigli di lettura dei librai - in questa puntata da Torino- i “freschi di stampa”, il quiz cinematografico-letterario e l’approfondimento sul mondo dell’editoria, dedicato questa settimana alla casa editrice per ragazzi “Camelozampa” di Monselice, in provincia di Padova. In chiusura, ancora un Nobel per la Letteratura con una poesia di Wyszlawa Szymborska letta dall'attrice Laura Curino.