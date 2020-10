I duelli del cinema alla Festa di Roma con il maestro Musumeci Greco

Il Maestro Renzo Musumeci Greco 'porta' i duelli dei film più famosi alla Festa del Cinema di Roma. Il noto spadaccino prenderà parte, infatti, alla sezione 'Risonanze' del Festival sabato 17 e domenica 18 ottobre a partire dalle ore 17, aprendo le porte della Casa Museo di via del Seminario 87, sede dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, la più antica sala di scherma del mondo che ospita una collezione di armi dal XV al XX secolo.

Per l’evento 'Dalla pedana al set' - questo il titolo dell'iniziativa - il Maestro Musumeci Greco (docente di Scherma scenica sulle orme del padre Enzo che fondò questa disciplina negli anni 40) guiderà i visitatori fra armi di scena utilizzate in film che hanno fatto la storia del cinema (da 'Ben Hur' di William Wyler a 'L’Innocente' di Visconti), proiezioni di celebri duelli cinematografici, assalti di scherma dal vivo. Non mancheranno ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Il legame della famiglia con il cinema è cominciato nel 1913 con Agesilao Greco, prozio di Renzo e campione mondiale di scherma, oltre che protagonista de 'L’Assalto Fatale'. Renzo e suo padre, spadaccini simbolo della scherma scenica, si sono passati il testimone al Centro sperimentale di cinematografia, istruendo grandi stelle come Tyrone Power, Errol Flynn, Orson Welles, Richard Burton, Burt Lancaster, Charlton Heston, Vittorio Gassman, Walter Chiari, Giancarlo Giannini, Sophia Loren.