Jeff Bridges: "Ho un linfoma ma la prognosi è buona"

Jeff Bridges (Fotogramma)

L'attore Jeff Bridges ha annunciato lunedì di essere in cura per un linfoma. "Mi è stato diagnosticato un linfoma", ha annunciato Bridges su Twitter, con un riferimento al suo personaggio, Drugo, in 'Il grande Lebowski'. "Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato di avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento e aggiornerò sulla mia guarigione", ha aggiunto Bridges.