(Fotogramma)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

16:45 TG1

16:55 Tg1 Economia - Che tempo fa

17:05 Piazza del Campidoglio: Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace alla presenza di Papa Francesco e del Presidente Sergio Mattarella A cura del TG1 Telecronaca di Ignazio Ingrao Regia di Brunella Olivari

18:45 L’Eredità

20:00 TG1 (Il previsto programma La vita in diretta non andrà in onda)

23:45 Porta a Porta - TG1 60 Secondi

02:00 Rai Cultura presenta Mare Nostrum – Livorno

02:55 (anziché 02:45) RaiNews24

RAI2

06:00 Telefilm La Grande Vallata 07:00 (anziché 07:50) Telefilm Streghe: “Rifugio” 1^ Visione Rai

07:45 (anziché 07:00) Telefilm Charlie's Angels: “Intrappolata”

08:30 TG2

03:25 Telefilm Rex: “Un colpo al cuore” (anziché l’episodio previsto)

04:20 (anziché 04:10) Piloti

RAI3

Nessuna variazione