'Gf Vip': ''No a entrata Bettarini, Roma e Salemi per caso sospetta positività al Covid''

"Questa sera i tre ingressi non ci saranno'' per un caso di sospetta positività al Covid di uno dei tre vip che dovevano entrare. Lo ha annunciato ieri sera Alfonso Signorini comunicando l'improvviso cambio di programma in diretta televisiva nel corso della puntata del 'Gf Vip'. Non è ancora noto chi tra Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi sia il vip cui si riferiva Signorini.

I tre avrebbero dovuto fare il loro ingresso nel reality show ieri sera ma sembra che proprio poco prima dell’inizio della puntata, a Mediaset, sia arrivata la notizia di un sospetto caso di positività al Covid che ha costretto la produzione a bloccare l'ingresso dei tre. ''Questa situazione -ha detto Signorini ieri sera - necessita di approfondimenti medici per la sicurezza della persona coinvolta e di chi sta nella Casa. Quindi questa sera i tre ingressi non ci saranno''.