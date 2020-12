(Fotogramma)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:25 Gigi, che spettacolo (anziché Gigi Proietti L’ultimo Re)

01:25 RaiNews24 - Che tempo fa

02:00 Rai Movie presenta “MovieMag”

02:25 Mille e una Notte... Fiction: “Casa Cecilia 2” 6^ punt. - Gabriele va soldato

03:15 “Casa Cecilia 2” 7^ ed ultima punt. - Ladri di sottilette

04:15 RaiNews24

RAI 2

06:00 Telefilm La Grande Vallata (anziché Detto Fatto)

07:00 Telefilm Charlie’s Angels

07:50 Telefilm Good Witch: “In salute e in malattia” (anziché l’episodio previsto)

11:20 Senato della Repubblica. Replica del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e le dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi parlamentari in occasione delle comunicazioni dello stesso Ministro per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. (Il programma I Fatti Vostri non andrà in onda)

14:00 Ore 14

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati “Question Time” Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

15:50 TV MOVIE “La doppia immagine dei miei desideri” (anziché Telefilm Un caso per due)

17:15 Videocomic. Passerella di comici in tv (anziché Resta a Casa e Vinci)

17:30 TG2

17:50 TG2 Flash L.I.S.

18:00 Camera dei deputati. Replica del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e le dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, nell'ambito delle Comunicazioni dello stesso Ministro sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. (Rai Parlamento. Telegiornale non andrà in onda)

19:50 Telefilm N.C.I.S.: “La piramide” (anziché l’episodio previsto) (Rai TG Sport Sera – Telefilm Hawaii Five-0 non andranno in onda)

01:00 Telefilm N.C.I.S. Los Orleans: “Non si sbaglia per sempre” – “Epidemia” – “Casa dolce casa! – Le reclute” (Il programma Il Lato Positivo non andrà in onda)

03:35 (anziché 03:45) Piloti

03:45 Videocomic. Passerella di comici in tv

04:15 Ci Vediamo in Tribunale

05:35 Telefilm La Grande Vallata (anziché Detto Fatto)

RAI 3

19:30 Tg Regione Meteo

19:55 Camera dei deputati. Replica del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e le dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto, nell'ambito delle Comunicazioni dello stesso Ministro sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?